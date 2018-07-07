Türk çayını 93 ülke tercih etti

Türk çayını 93 ülke tercih etti. Türkiye’den ise yılın ilk yarısı içerisinde Almanya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de başta olması ile 93 ülkeye de 4 milyon 504 bin dolarlık olarak çay ihracatı işlendiği bildirildi.

Türkiye’den ise ocak-haziran dönemi içerisinde ise 4 milyon 504 bin 632 dolarlık ise çay ihracatı oluşturdu. Türkiye’den ise bu dönem içerisinde 4 milyon 504 bin 632 dolarlık kadar çay ihraç edilmesi ile, Almanya da ise, 608 bin 71 dolarlık olarak ihracat ile 93 ülke içerisinde 1 sırada yerini buldu.

Bu ülkeyi esnasında 541 bin 890 dolarlık olan ihracat ile ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık olarak ihracat ile ABD, 437 bin 664 dolarlık olan ihracat ile Belçika ile 394 bin 535 dolarlık ihracat ile ise ABD, 437 bin 664 dolarlık olan ihracat ile ise Belçika ile 394 bin 632 dolar ile ise Hollanda takipte bulunduğu saptandı.