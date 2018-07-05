İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu Sakarya da Akyazı ilçesi içerisinde kahve de oturduğu esnada içmiş oldukları tütün dolayısı ile etkilenmiş oldukları öne sürülen üç şahıs hastaneye götürüldü.

Olay ise öğle saatleri sıralarında, Akyazı Pazarköy Sokağı içerisinde gerçekleşti. H.Y., F.B., ile Ş.E., ise kahvede oturdukları esnada tütün şarap içtikleri, üç arkadaşın ise, dakikaların geçmediği o esnada fenalık geçirerek yere düştükleri bildirildi.

Kahvehane içerisinde bulunanların ise haberi ardından olay bölgesine 112 Acil ekipleri de ulaştı. Yerde ise kıvranmış vaziyette bulunan üç şahıs vatandaşların da desteği ile ambulanslara alındıkları Akyazı Devlet Hastanesine götürüldükleri bildirildi. Polis ise olay ile alakalı soruşturma gerçekleştirdi.