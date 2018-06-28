Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı. Erzincan’da yaşamını sürdüren iki yıl boyunca evli olan bir kadın aldatılmış olduğu kocasının sırt kısmında ki sivilcelerin sıkılması dolayısı ile anladı.

Dedektif gibi iz peşinden giden genç kadın ise kocası ile sevgilisini suçüstü yakaladı. Kadının ise avukatı tarafından konu ile alakalı atmış olduğu tweet sosyal medya üzerinde en fazla konuşulanlar listesin de bulundu. Erzincan da iki yıl öncesin de evlenmiş olması ile mutlu bir evlilik hayatını devam ettiren kadın aldatılmış olduğunu kocasının sırtında bulunan sivilcenin sıkılması dolayısı ile fark etti.

Kocasının ise sırt kısmında bulunan sivilceleri ise kendi başına sıkmasının imkanı olmadığını anlayan kadın dedektif gibi iz sürmesi ardından kendisini aldatmış olan kocasını sevgilisi ile beraber bastı.