Patpat köprü demirliklerine çarptı

Patpat köprü demirliklerine çarptı: 1 ölü. Tekirdaş da Malkara ilçesi içerisinde köprü demirliklerine ise çarpmış olan patpatın üstünden düşmüş olan sürücü ise götürülmüş olduğu hastane içerisinde hayatını kaybetti.

Kaza da ise, Doğanköy Mahallesi kırsalı içerisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre ise, kesmiş olduğu ağaçları ise patpat diyerek isimlendirdiği tarım aracına ise yüklemiş olan Hasan Göler 80, ise dönüş yolu içerisinde direksiyon kontrolünü yitirmesi ile köprü demirliklerine çarptığı saptandı.

Patpatın ise üzerin de kontrolünü yitiren Hasan Göler, ise boşluğa düşmüş olması ile ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Olay bölgesine ise gelmekte olan ambulans ile hastaneye götürülen yaşlı adam, uygulanan bütün müdahalelere rağmen ise yaşamını yitirdi.