CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor' . 2018 seçimlerine hazırlanmış olan CHP’nin ise İstanbul adayı olan Ertan Aksoy, ise dikkatleri üzerine çeken bir iddiayı meydana sürükledi. Aksoy, ise kamuoyu araştırmaları içerisinde AK Parti’ye ise oy kullanan kadınların ise hızla partiden uzaklaşmış olduklarını dile getirdi.

Birde kamuoyu araştırma şirketi olan Aksoy ise son anketlere göre ise kadınların da uzaklaşma sebeplerinin ise ‘Hayat pahalılığı’ olduğunu açıkladı.

24 Haziran seçimlerine ise sayılı günler kalması ile partililerin de performanslarının ise sandık başında hangi şekilde karşılık bulacağı ile ilgili belirsizliğini de korumuş olması ile, CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan Ertan Aksoy’a göre ise özel olarak AK Partili olan kadınlar içerisinde ise partiye karşı olarak ise ciddi bir şekilde tepki vermiş olmakta.