Uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü

Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü. Batman da dün akşam saatleri sıralarında Ankara seferini düzenlemek amaçlı havalanmakta olan bir yolcu uçağının ise artış da bulunması esnasında ise yıldırım düşmesi yaşandı.

Uçağın ise fazla yakının da meydana gelen yıldırımın ise saniyesi kamera tarafından görüntü altına alındı. Batman-Ankara seferini düzenlemekte olan Anadolu jet firmasına ait olan yolcu uçağı ise, dün akşam saat 20.00 sularında havalanmış olduğu esnada ise yıldırım gerçekleşti. Düşen yıldırım içerisinde ise uçağında fazla yakının dan geçtiği görüldü.

Uçağın ise kalkışı ile yıldırımın da düşme dakikası ise bir kişi tarafından ise cep telefonu ile görüntü altına aldığı bildirildi. THY yetkilileri, tarafından ise Batman-Ankara seferini düzenlemekte olan Anadolu jet firması içerisinde ise ait olduğu yolcu uçağının ise tam zamanın da kalkmış olması ile, yıldırımın da düşmesi sebebi ile herhangi bir tehlike gerçekleşmediği ile zamanın da ise Ankara’ya inmiş olduğu saptandı.