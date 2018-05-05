Fakro Metal Çatı Merdivenleri

Artık günümüzün önem verilen yaşam alanlardan biri de çatı katları veya tavan araları haline gelmiştir. Yeni bir dekorasyon anlayışıyla bu alanları yaşanır hale sokmak için birkaç dekoratif unsurun bir arada kullanılması gerekebilir. Çatı bölümleri genellikle manzaranın geniş olduğu alanlardır. Bundan dolayı manzaranın tadını çıkarmak için geniş ve şık pencereler tercih edilmelidir. Pencere seçimi yaparken diğer eşyalarla renk uyumu yaratmak mekânınıza hoş bir görünüm kazandırabilir.

Teraslı çatı katları için de geniş pencereler tercih edilirken yalıtım özellikleri dikkate alınacak seçimler yapmak yerinde olur. Çatı alanlarında yaşam için genellikle dolap, kitaplık, yatak ve yerine göre masalar, çalışma masaları en çok tercih edilen eşyalardır. Bu eşyalar pencere ve merdivenden arta kalan bölümlerde konumlandırılabilir. Günümüzde çatı katları ve tavan araları için gömülü aydınlatma sistemleri, abajur ve Led aydınlatmaları da odayı ferahlatan ışığın sağlanması için ideal bir seçim olacaktır.

Tavan ve çatı bölümlerini etkin olarak kullanabilmenin en iyi yollarından biri de doğru çatı merdiveni modelini seçmekten geçer. Eğer çatı katına çıkmak için klasik merdivenlerin doğru bir çözüm olacağını düşünmüyorsanız, yeni model fonksiyonel merdivenlerle dekorunuzu renklendirebilirsiniz. Yeni nesil çatı merdivenleri katlanabilir, açılabilir, otomatik ve taşınabilir seçeneklere sahip oldukları için sizlere geniş bir kullanım alanı sağlar. İyi bir çatı merdiveni tasarımı tam da sizin yapınıza göre ayarlanabilmelidir. Evlerinizde iyi bir dekorasyon oluşturmak ve size uygun çatı merdiveni tasarımına karar vermek için deneyimli ekibimizden görüş alabilirsiniz.

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