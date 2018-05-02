Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten beğenilen hareket

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket. Samsun da tramvay içerisinde yolculuk da bulunan genç, ayağın da ki ayakkabısının olmadığı ve bir çocuğa ise kendi ayakkabılarını çıkarıp ona verdiği söylendi.

Ayakkabıları ise çocuğun da ayağına giydirmiş olduğu ve bağcıklarını ise bağlamış olan genç, ise yoluna çorapları ile beraber sürmüş olduğu saptandı.

Samsun da Büyükşehir Belediyesi olan SAMULAŞ bünyesi içerisinde hizmet de bulunmuş olduğu tramvay içerisinde ise yolculuk etmiş, olan bir genç ise yolcular arasında bulunan ise bir çocuğun ayakkabısının olmadığını anladı.

Oturmuş olduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına gidip ayağında ki ayakkabılarını ona verdiği açıklandı. Çorap ile ise yolunu sürdürdü. Gencin ise davranışı tramvay içerisinde ise yolcular tarafından ise övgüler aldı.