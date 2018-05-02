Milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü. Avrupa ikinciliği derecesin de olan Milli Bilek Güreşçisi olan Bayram Yeşilyaprak, ise Gaziantep ilçesi içerisinde cinsel organının kesilip yaşamını yitirdiği saptandı.

Gaziantep de Şahinbey ilçesi içerisinde Mavikent Mahallesi 4. Etap da ise Milli Güreşçisi olan Bayram Yeşilyaprak 52, ise bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybetti.

Haber sonrasından ise olay bölgesine gitmiş olan jandarma ekipleri tarafından ise, Bayram Yeşilyaprak’ın ise cesedin hemen yanında ise cinsel organına rastlandı.

Olay günü ise evine gitmiş olan milli sporcu ile beraber tartışma yaşamış olduğunu dile getiren Kerim K.’nin ise tartışmanın da büyümesi sonrasında Yeşilyaprak’ı da bıçak ile canına kast ettiğini itiraf etmiş olduğu da saptandı. 9