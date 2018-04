Karton Bardak Sağlığa Zararlı Mıdır?

Kağıt bardak üreticileri kullan ürünlerde plastik yerine kağıt bardak tüketiminin daha sağlıklı olduğunu iddia etmektedir. Peki bu iddia sadece satış rakamlarını yükseltmek için ortaya atılan bir sav mı, yoksa bilimsel veriler de bu iddiayı destekler nitelikte kanıtlar ortaya koyuyor mu? Aslında bu hala tartışılan bir durum ve net şekilde yanıtlanan bir soru değil. O yüzden ortaya çıkan veriler eşliğinde tüketici olarak bizlerin kendi hayatımızla ilgili kararları verirken daha dikkatli olmamız gerekir.

Kullan at sektöründe en çok tüketilen malzemelerin başında plastik gelmektedir. Üretim açısından ele alındığında da hammadde olarak kullanılan malzemenin ucuz olması sebebi ile düşük bir maliyetle üretilmektedir. Ancak plastik kullan at ürünlerde hammadde olarak bir petrol türevi olarak benzen kullanılır ve bu ürün insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Plastik kullan at bardaklarda içilen sıcak içecekler belirli bir sıcaklığa ulaşan maddenin göz görülmeyecek şekilde çözülmesine ve içtiğimiz içeceğe karışmasına sebep olabilir. Bu şekilde benzen içeren bir içecek insan tarafından tüketilmiş olur. Küçük miktarlarda etkisini göstermeyebilir ancak uzun süreli tüketimlerde sürekli vücutta bulunup birikerek kanserojen bir etki yaratabilir. Ayrıca yine plastik malzemelerden yapılan kullan at ürünlerde tüketilen asitli içecekler, benzen ve benzeri maddelerle kimyasal reaksiyonlar içine girebilir. Bu şekilde ortaya çıkan zararlı gazlar solunum yolu ile insan vücuduna girebilmektedir. Yine uzun süreli kullanımlarda bu durumda kansere benzer etkilere sebep olabilir.

Organik Hammadde Kullanımı

Karton veya kağıt denilen kullan at ürünlerde hammadde olarak selüloz kullanılmaktadır. Kağıt bardak üreticileri selüloz konusunda daha pahalı olduğu için şikayet edebilirler ancak organik bir madde olduğu için bundan yapılan ürünler plastik gibi etkiler göstermez. Selüloz sıcak veya asitli içeceklerle çeşitli tepkimelere girip gazlar açığa çıkarmaz veya çözünmez. Elbette yapımı aşamasında bazı kimyasal işlemlere maruz kalabilir ancak sonuç olarak bir petrol türevi değildir. Ayrıca yaygın kanının aksine selüloz üretiminde sadece ağaçlar kullanılmaz. Pamuk liflerinden, ketenden ve samandan da ağaçtan olduğu gibi selüloz elde edilebilir.