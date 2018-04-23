Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum' Oyuncu ile Umuda Koşanlar Derneği Başkanı olan Gamze Özçelik, ise Günaydın’dan olan Tuba Kalçık’a duyuru yapmış olduğu saptandı.

Herkes kendisinin bakış tarzı ile görüp cevap verebilirler. İnsan, içerisinde ki hakikati bazen duyamayabiliyor veya üstünü ise diğer şeyler ile ise örtebilmektedir. Her anda ise kırılgan, sahtelikten ise haz etmeyen, gerçeği ise aramış bir yapım olmuştu.

Allah inancı kalbimde hissettim ve çok şükür. Fakat sadece ne halde inanmam ile uygulamam gerekçesi ile bu kadar ise hakim olmamaktayım. ‘Gerçek ise neler? Hayat sadece yaşayalım, çalışalım ile ölelim değildir bence’ diye sorgulama içerisinde, Allah’a ise dua etmeye başlamış olduğunu saptandı.