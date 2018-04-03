Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı'nın cezası

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı'nın cezası belli oldu. FETÖ ile alakalı devam ettirilmiş olan soruşturma ile alakalı ise dava açılmış olduğu eski bir TRT Haber ile Spor Dairesi Başkan Yardımcısı olan Ali Ahmet Böken, ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu dolayısı ile 9 yıl 9 ay boyunca hapis cezası isteminde bulunuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü olan (FETÖ) soruşturması kapsamı içerisinde ise tutuklu yargılanmış olan eski bir TRT Haber ile Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü olan Ali Ahmet Böken’in, ise yargılanmış olduğu dava içerisinde ise karar verildi.

TRT de ise eski yöneticilerinden olan Ahmet Böken, ise FETÖ’den de yargılanmış olduğu dava içerisinde ise terör örgütü üyeliği suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.