Filistin, Türkiye ile birlikte daha güçlü

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal: Filistin, Türkiye ile birlikte daha güçlü. Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Meşal, yapmış olduğu açıklaması sırasın da şunları söyledi “Kutlu olsun bugün Türkiye çıkışta bulunmakta.

İslam ümmeti ile ise Türkiye ile beraber büyümekte. Filistin, Türkiye ile daha fazla güçlenmekte bugün. Sizler ile bizler, ise Kudüs’ü özgürlüğünü sağlayacağız.” Diye söyledi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Halid Meşal, ile Cihannüma Dayanışma ile İşbirliği Platformu Derneği ve Kudüs ile Tarihimiz Derneği tarafından ise (KUTAD) Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi içerisinde ise yapılan “Cihannüma İstanbul Buluşması” programına girdi.

Gazi olmuş bütün kardeşlerimize ise Rabbimden acil şifalar da diliyorum. Filistin halkının ise bağımsızlık ile özgürlüğü, hakkı ile hukuku amaçlı da Kudüs’ü muhafaza etmek amaçlı mücadele de bulunduğu da saptandı.