Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden emsal karar. Bunu yapan işten kovulabilir İşe gitmeyip de çalışmış gibi göstermek amaçlı işe giriş kartını bir arkadaşına teslim ettiği ile girişte ise bu kartını arkadaşına kullandırdığı işçi tazminat almadan işine son verildi.

Kocaeli de ise bir işyeri çalışanı olduğu ve hastalığı sebebi ile ise izinli olmasına rağmen de, sicil kartının hala basılmış olduğu, iş yeri tarından anlaşılması sonucun da çalışmamış olduğu halde çalışmış gibi göstermek amaçlı olan işçi ise, kartını bir arkadaşına verdiği ve basan işçinin ise iş akdi bitirildi.

Kocaeli 1. İş Mahkemesi, tarafından kartının basmasını arzu da bulunan işçinin kovulmasını da geçerli bir sebep olarak görüldüğü saptandı.