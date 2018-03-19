Afrin için Kurtuluş Kongresi toplanıyor

Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin de özgürleştirme sürecinin hala sürmüş olduğu ile ilçe de ise önde gelmiş olan adları da bölge içerisinde kaderini ise belirtmek maksadı ile beraber olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olan (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu tarafından (ÖSO) devam ettirmiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde özgürleştirme ise sürece sürmekte olduğu Afrin de önde gelmiş olanları ise belgenin de kaderini ise belirtmek amaçlı beraber olacaktır. Afrin de kaderini saptayacak olan “Afrin Kurtuluş Kongresi” ise yarın Gaziantep de yapılacaktır. Kongre de ise katılım sayısının da 80 ve 100 Afrinli insanların içerisinde terör örgütü olan PKK/PYD’nin de zulmünden kurtulmak için kaçmaktadır.