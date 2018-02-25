Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı. Meteoroloji de Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey Ege de kuzey kısmında yarın fırtına çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılmış olan yazılı açıklamalara göre, Batı Karadeniz’e ve Doğu ile Kuzeydoğu kısımlarından gelmiş olan esen rüzgar ile, yarın gün içerisinde ilk saatlerinden beri ile etkisini çoğaltarak altı ile sekiz (50-75 kilometre/saat) kuvveti içerisinde fırtına, doğusunda da 9 (90 kilometre/saat) kuvveti içerisinde fırtına halinde esecek olması düşünülmektedir.

Fırtınanın ise, yarın gece saatleri sırasın da etkisini yitirmesi de beklenmektedir. Kuzey Ege kısmında da Doğu ile Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın yarın günün ilk saatleri sırasın da etkisini çoğaltması altı ve sekiz kuvveti kadar fırtına halinde esecek olduğu bildirildi.