İstanbul Modern yeni bina yeri

İstanbul Modern yeni bina yeri belli oldu. Galataport projesi kapsamı içerisinde yenileme yapılacak olan İstanbul Modern yeni bir bina yeri karar verildi.

İstanbul Modern yeri geçici olaraktan Beyoğlu’nda bulunacaktır. 14 yıl boyunca sergi salonların da, fotoğraf galerisi, eğitim ile sosyal programları, içerisinde kütüphane, sinema, restoran ile mağazası ile Karaköy de bulunan 4. Numaralı antrepoda faaliyetleri de devam ettiren İstanbul Modern’in yeni adresi belirtildi.

Galataport projesi kapsamı içerisinde tekrardan inşa da bulunulacağı İstanbul Modern binasının ise 36 ay içerisinde bitirilmesi düşünülürken, müze de bu süreç içerisinde faaliyetlerine de geçici gibisinden Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi içerisinde eski Union Française binasın da sürecek olması saptandı.