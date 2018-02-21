2060 rakımlı dağın yamacında üretiliyor

2060 rakımlı dağın yamacında üretiyorlar. Muş’ta Varto ilçesi içerisinde 2060 rakımlı dağın yamaç kısmında kurulmuş olan alabalık tesisin de, yavru alabalık üretimi amaçlı da sağım işleminde bulunuldu.

Varto ilçesi içerisinde dağ yamacı kısmında düzenlenen yavru alabalık üretimi için de sağım işlemi ile başlanmıştır. İlçeye bağlı olan Beşikkaya köyünde bulunan alabalık tesisin de ise yıl da 30 milyon gök kuşağı ile, yedi milyon da kırmızı benekli alabalık üretilmektedir.

Alabalık üreticisi olan Abdurrahman Baltaş, yapmış olduğu açıklama sırasın da, bütün yıl boyunca Şubat ile Mart Ayı içerisinde alabalık sağımı yaptıklarını açıkladı. Sonrasından ise alabalık çiftliklerine nakil yapmış olduğu o yerde ise bir yıl büyümelerini sağlamaktayız.