İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu. İstanbul da birde beş il içerisinde yapılan sahte para operasyonun da piyasaya sürülmek istenmiş beş milyon 200 bin lira sahte para elde edildi.

Yirmi şüpheli ise tutuklandıktan sonra, çete üyelerinin de planları da meydana çıktı. İstanbul da merkezli yedi il içerisinde yapılan sahte para operasyonu içerisinde gözaltı altına alınmış olan 31 şüpheliden 20’si tutuklu yargılandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile salındı.

İstanbul da Mali Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte para basmış olan şüpheli zanlılara karşı uygulanan 9 Şubat da İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars ile Samsun da yapılmış olan baskın sonrasın da 31 şahıs gözaltı altına alınmıştır.