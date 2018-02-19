FETÖ'cü savcının amcasından 100 KG altın

FETÖ'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı. FETÖ firarisi eski savcı olan Muammer Akkaş’ın amcası olan Faruk Akkaş’da, eşi ile kardeşinin sahte kimlik ile kiralamış olduğu banka kasası içerisinde 100 kilogram altın elde edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasını kurmuş olan savcılardan firari Muammer Akkaş’ın ise amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş’ın da, eşi ile kardeşi tarafından bir banka kasasına koydurmuş olduğu 100 kilogram altın elde edildi.

Soruşturma da ise, Akkaş’ın ise eşi ile kardeşinin de bir banka içerisinde sahte kimlikler ile kiralamış oldukları kasa içerisinde saklamış oldukları saptandı. Hareket haline geçmiş olan emniyet ekipleri ise, ayarlamış oldukları operasyon da kasa da gizlenmiş olan 100 kilogram altın ile Akkaş’ın ise alacaklısı olan 70 çek yaprağını da elde etti.