Ünlü alışveriş sitesi kapandı

Ünlü alışveriş sitesi kapandı. Türkiye de bilinmiş olan şirket topluluğu içerisinden birisi olan MNG Holding’de e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerini bitirdiklerini duyurdu.

Geçen aydan itibari ile Setmoda da kapanacak olduğu hakkın da dolaşımların söylentiler de bulunuldu. Setmoda, da ise web sitesi içerisinde yayınlamış olduğu duyurusu ile faaliyetlerini de duraksattığını bildirdi.

Kullanıcıların ise modlarına göre onlara da kıyafetler önermiş olan platform içerisinde, geçen yıl da yaz ayların da meydana çıktı.

Tekstil ile moda alanı içerisinde hizmet de bulunan Setmoda, aynı zaman da ise kullanıcılarına da kombinler önerdiği onları ise setler satın almak için yön verdiği saptandı. Sevk edilmemiş olan siparişleriniz ise standart işleyişimiz çerçevesi içerisinde vatandaşlara gönderilecektir.” Diye söyledi.