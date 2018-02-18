Terör yandaşları gurbetteki Türkler'e saldırdı

Terör örgütü PKK/PYD yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı. Fransa da Marsilya kenti içerisinde polis eşliği ile yürüyüşte bulunan terör örgütü olan PYD/PKK yandaşları, Türklerin bulunduğu bir mahalle içerisinde taşkınlık çıkardığı sonrasın da ise saldırmış oldukları dört Türk insanı yaralanmıştır.

Muhabirlerin edinmiş oldukları bilgilere göre ise, etrafta kentlerden toplandığı ülkenin ise güney kısmında olan Marsilya da yürüyüşte bulunan PYD/PKK yandaşları, daha sonrasın da ise taşkınlık çıkarmıştır.

PYD/PKK yandaşlarının ise tahrik ile taşkınlıklarına sessiz kalmış olan birde yeteri kadar güvenlik önlemi almamış olduğu anlaşılan Fransız yetkililerin ise, çıkmış olan kavga da ise zamanın da müdahale de bulunmadıkları saptandı.

Bu sırada ise, ülke de doğu kısmında yapılacağı dile getirilen PYD/PKK yandaşları tarafından gösteri ile ilgili Fransız makamları tarafından skandal bir ifadeler de bulunan bir duyuru da bulundu.