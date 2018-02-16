Şehit annesi hakaret edilmesini istemezdi

Şehit annesi: 'Hakaretlerde bulunmasını da tutuklanmasını da istemezdim'. Adana da Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı olan Niyazi Göğer, binmiş olduğu halk otobüsü içerisinde sürücü tarafından hakaretlere mazur kaldığı şehit annesinden özür dilediği, ve elini öpmüş olduğu saptandı.

Anne Zübeyde Tura, “Kimsenin o şekle gelmesini istemem. Onun da o şekilde hakaretlerde bulunduğunu istemezdim fakat tutuklanmasını da istemedim.” Diye söyledi.

Edinilen bilgilere göre ise, 1993 yılı içerisinde Elazığ-Bingöl karayolun da bölücü terör örgütü olan PKK tarafınsan kurmuş olduğu pusu sonrasın da şehit düşen 33 askerden birisi olan Jandarma Komando olan Er Mehmet Tura’nın ise 20 annesi olan Zübeyde Tura, torunuyla beraber Kozan Yolu içerisinden Burak Mezarlığına gitmesi üzerine halk otobüsüne binmiştir.