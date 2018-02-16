Hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması. Diyarbakır da terör örgütü PKK elebaşı olan Öcalan’ın yakalandığı ve Türkiye’ye götürüldüğü yıl dönümünün bahanesi ile huzur ile güven ortamın da provoke etmeye karşı olayların önlenmesi amaçlı iki bin polisin katılması ile asayiş uygulamasın da bulunuldu.

Diyarbakır da, terör örgütü PKK elebaşı olan Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya da yakalanıp Türkiye ilçesine getirilmesi ile yıl dönümü bahanesi ile huzur ile güven ortamını da provoke etmek amaçlı olayların maksadı ile iki bin katılımı ile helikopter de destek gösterdiği asayiş uygulamasın da bulundu.

İnsanların ise rahatı ile huzuru amaçlı çalışmış olduklarını dile getiren polislere, insanlar teşekkürde bulundu.