Kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı

Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı. Denizli de Merkezefendi ilçesi içerisinde bir mezarlıkta kazı yapmış olan defineciler suçüstü olarak yakalanmıştır.

Şüphelilerden birisi ise polis yeleğini giydiği ve güvenlikte ise önlemi almış olduğu öne sürülürken gözaltı altına alınmış olan dokuz şahıs tutuklandığı ve cezaevine gönderilmiş olduğu saptandı.

Denizli de ise Merkezefendi ilçesi içerisinde bir mezarlıkta kazı yapmakta olan definecilerin suçüstü olarak yakalanmış olduğu açıklandı. Şüphelilerden birisi ise polis yeleği giydiği ve güvenlik önleminde bulunduğu ve iddia edildiği gözaltı altına alınmış olan dokuz şahıs ise tutuklandığı cezaevine gönderilmiştir.

Alınan bilgilere göre ise, Denizli de Merkezefendi ilçesi içerisin de Çakmak Mezarlığın da geçen haftalar da ise Cuma günü içerisinde kazı yapmış olan dokuz şüpheli de araç ve gözcülük yapmış olduğu saptandı.