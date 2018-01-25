Sanal paraların sayısı artıyor

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Sanal paraların sayısı artıyor
Sanal paraların sayısı artıyor Harun Güçlü Tarih: 2018-01-25 Saat: 18:46:20
Güncelleme : 2018-01-25 18:46:20Bu içerik 25 kez okundu.
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Kripto paranın piyasasın da ise 1 gün içerisinde eklenmiş olan on yeni sanal para birimi ile beraber toplam olarak sanal paranın birimi olan bin 486 adet olarak artış gösterdi. Kripto da ki para birimleri ile alakalı olan son günler içerisin de ise olan değişik ülkelerden gelmiş olan “Düzenleme” ile “Kısıtlama” haberleri sonrasın da büyük ölçüde ise geriden işlem hacmi ile yeniden olarak 500 milyar doların ise üstüne vardığı, sanal para birimlerinin ise sayısın da yükselişi hala devam ediyor. Toplam olarak ise para biriminin de bin 486 adet olarak artış gösterildiği dile getirildi. Piyasa da ise en fazla olan dört kriptonun da para birimleri içerisinde ki farklılıklar ise şu şekilde; Ethereum %1.99, Ripple ise %5.36, Bitcoin Cash ise %1.86 ile Cardano %0.78 olarak çoğaldı. 

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