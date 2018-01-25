Elinde tabancayla intihar edeceğini söyledi, canlı yayın yaptı

Adana da ekonomik sıkıntılarının olmuş olduğunu iddia eden M.Ö., 40, ailesine ait olan akaryakıt istasyonu içerisin de tabanca ile intihar etmiş olacağını dile getirerek, sosyal medya üzerinden canlı yayın uyguladı. Merkez de ise Seyhan ilçesi içerisinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarının üstünde olduğu ve ailesine ise akaryakıt istasyonu içerisine giren M.Ö., yaşamış olduğu bunalımdan söz ederek belinde ki tabancasını çıkartıp intihara girişti. İstasyon içerisinde ise çalışmış olduğu pompacıların da ihbarları üstüne, fazla sayıda polis ekibi de sevk edilmiştir. Başına ise dayamış olduğu tabanca ile istasyon içerin de sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan M.Ö., takipçilerinin ise söyledikleri de olmakta.