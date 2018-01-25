Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin adım adım kontrol altına alınıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin adım adım kontrol altına alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin adım adım kontrol altına alınıyor Harun Güçlü Tarih: 2018-01-25 Saat: 18:44:37
Güncelleme : 2018-01-25 18:44:37Bu içerik 24 kez okundu.
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 Cumhurbaşkanı olan Erdoğan 44. Muhtarlar toplantısı içerisin de Beştepe’de duyuru yapmaktadır. Bu ay sonu itibari ile muhtarlarımız ile buluşma da 3. Yılını arkada bıraktığımızı ve ülkemiz ile dünya tarihi içerisin de örnek bulunmadığı geniş tabanlı bir kucaklaşma ile beraberin de olduğu ve her birisine ise farklı farklı şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunmaktayım, ülkemiz de ise elli bin muhtar ile bütünü ile beraber olana kadar ise bu buluşmalarımızı ise devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Askerimizin ise cephe içerisinde savaş da fakat milletimiz onlar ile birlikte olmak çok istiyorlar. Şehadet için ise bu kadarı ile gönüllü olacak bir millet ben ise bu dünya da tanımadım, tanımıyorum da” diye söyledi. ​

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