Yol ortasında duran alkollü sürücü yüzünden

Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu. Alkollü bir sürücü yolun ortasın da aracı ile durmasından ötürü ise birinin ambulans olmak üzere dört aracın da karışmış olduğu kaza ortaya çıktı.

Bir şahısın ise yara aldığı ve kazaya neden olan diğer olay yerinden kaçmış olan alkollü sürücüsü ise kaza alanın da dört kilometre uzaklığında yakalanmış bulunmaktadır.

Yenimahalle de ise İstanbul yolun da 40 EC 719 plakalı olan otomobili ile şehir merkezine doğru devam eden alkollü sürücünün, Çiftlik Kavşağı yakınların da ise bir anda yol ortasın da aracı ile durmuştur.

Önlerin de ise bir anda durmuş olan araç sebebi ile birinin ticari araç olması ile taksinin de üç otomobille bir de özel ambulansın kaza içerisine girdiği saptandı.