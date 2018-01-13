Yalanlarla Suriye sorunu çözülmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalanlarla Suriye sorununu çözemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongresi öncesin de halka hitap etmiştir. Erdoğan, kongre de ki konuşması ile çok önemli bir duyuru da bulunmuştur.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde ki satırbaşları şu şekilde; "Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Buna tevessül etmiş olanların ise karşısında bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız.

Elazığ tarihinin bütün dönem içerisin de cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehir olmaktadır. Elazığ da vatan, millet, devlet bayrak ile ezan sevgisin de ön kısımların da geride dönüp bakmamışlardır.

Bu devlet de tek bir çakıl taşının, milletin ise bir tane çocuğunu kimseler için verecek değiliz.