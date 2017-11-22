Bebekler için süt vere oranı

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Bebekler için süt vere oranı
Bebekler için süt vere oranı admin Tarih: 2017-11-22 Saat: 00:38:51
Güncelleme : 2017-11-22 00:38:51Bu içerik 413 kez okundu.
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Bebeğe sütün yetmediği nasıl anlaşılır? Türkiye de tek başına anne sütü ile beslenme oranının fazlasıyla düşük olduğunu dile getiren Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, bebeklerin beslenmeleri ile ilgili yapılan önemli bir hata konusuna dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ile Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Aydın Erdemir, annelerin sütünün bebeklerine az kalacağı endişesi ile “Sütünün yeteceği inancının” önüne geçmiş olduğu bu sebep ile de gereksiz mama aldıklarının farkına vardığını açıkladı.

Erdemir, “Annenin düzenli ve de dengeli beslenme, sonucu yeterli sıvı alınımın önemli bir konuya denk gelmesi ile birlikte sütü de asıl çoğaltan şeyin anne memesinin sık ile tam olarak boşalması ile olmakta. Anneler, öncelik olarak her annenin sütlerinin bebeklerine yetmez diye düşünmemesi ve yeteceğine inanması” gerekli diyerek açıklama yaptı. 8

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