İntihar girişiminde canlı yayın yapması

Bir tarafta intihar girişimi, diğer tarafta Facebook'da canlı yayın derdi. Kayseri de bunalıma girmiş olan bir adamın, köprüye çıkıp intihara kalkıştığını meraklı insanların, intihar girişimini kaydetmek sebebi ile birbirleri ile yarışa girdiler.

Canlı bir şekilde yayınlandı

Kimisi ise, ölmek isteyen adamın görüntülerini sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp görüntüledi. Kayseri de Kocasinan Bulvarı üzerinde oluşa köprü de ortaya çıkan bir ortam da, bunalıma girmiş olan M.C., köprüden korkuluklara çıkıp hayatına son vermek istedi.

Çevredekiler durumu bildirdi

Çevredeki insanların ise durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye, polis ekipleri de geldi. Polis ekipleri ise M.C., atlama ihtimaline yönelik branda açtılar. Kısa bir sürenin ardından M.C., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılıp tedavi görmektedir.