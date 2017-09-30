Asansörlü Hasta Yatakları

Hastane çıkışından sonra bazı hastaların evde bir müddet veya sürekli olarak dinlenmesi gerekmektedir. Hastalığın sürekli oluşu hasta kişinin normal bir yatakta yattığında bakımının zor olduğu düşünülerek mutlaka sürekli olarak yatması gereken bir hasta yatağı alınması gereklidir. Hasta yataklarının kullanımı oldukça kolaydır. İstenildiğinde asansörlü yataklar aşağıya istenildiğinde ise yukarıya kaldırılabilir ayardadırlar.

Mekanik olarak kullanılan bu yatakların bir çok motoru olan modelleri vardır. Bunlar tek motorlu yataklar, çift motorlu hasta yatakları, üç motorlu hasta yatakları ve dört motorlu hasta yatakları olarak bir birinden farklılık göstermektedir. Hasta yataklarında ayar sistemi genellikle hasta ve hasta yakınları tarafından kumanda ile çalıştırılmaktadır. Hasta yatağı kiralama ihtiyacı ise hasta yakınlarının ve hastayı takip eden doktorların kısa bir süre sonra hastanın ayağa kalkıp yürüyebileceği biraz dinlenmesi gerektiği düşünüldüğünde kiralama sistemi ile yatak alınmalıdır. Çünkü yatak ile işi biten hasta daha sonra yatağı koyabileceği boş bir alana ihtiyaç duyacak ve sıkıntı çekecektir.

Bir de hasta yataklarının alım fiyatları ile kiralama fiyatlarının bir olmaması hastaların yakınları tarafından yatakların kiralanmasının daha ulaşılabilir olduğunu düşünmeye sebep olur. Karyolalar üzerine konulan yatakların hastanın daha rahat bir iyileşme sürecine girebilmesi için havalı yatak çeşitlerinden birisini kullanması da daha uygun olur. Bu yatak çeşitlerinin bazılarının modeli baklava desenli bazılarının ise boru desenli olanları bulunmaktadır.