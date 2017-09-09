Bahis çeşitliliği, finansal işlem hızı ve pratik tasarımı ile sanal bahislerde ön plana çıkarabildiğimiz sitelerden birisi olan Axbet kaçak bet sitesi, piyasanın en dinamik siteleri arasında gösteriliyor. Yüksek oran ve bonuslarıyla üyelerini sanal bahislerde cezbetmeyi başaran Axbet , üye potansiyelini gittikçe yukarılara çekiyor.

Axbet Ödeme Yapıyor mu?

Axbet üyeleri 200 TL alt limite ulaştığı takdirde farklı yöntemler ile beraber para çekimi yapabilir. Sitede havale ve Cepbank yöntemleriyle beraber online ödeme seçeneklerini de para çekimlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Axbet kaçak bet üzerinden yapacağınız para çekimleri ortalama olarak 15 dakika gibi kısa bir sürede ödeme yapıyor. Bu işlemlerde herhangi bir şekilde belge talebi yapılmaması ve sitenin finans ekibinin etkili hizmetleri, para çekimlerinin kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyor. Axbet üyeleri banka kayıt sistemi ile para çekerken uzun formlar doldurmak yerine kendi banka hesaplarını seçerek 10 saniye içerisinde para çekme talebi yapabilirler.

Axbet Lisanslı mı?

Axbet bahis sitesi online bahislerde hizmet verdiği günden bu yana Curaçao üzerinden aldığı lisansla faaliyet gösteriyor. Sahip olduğu bahis lisansı ile farklı bölgelerde hizmet veren Axbet kaçak bet, üyelerini finansal işlemler başta olmak üzere tüm seçeneklerde memnun etmeyi başarıyor. Bu konuda kullanıcı yorumları da dikkate alınacak olduğu zaman sanal bahislere yeni başlayan kişiler için Axbet bahis sitesini rahatlıkla tavsiye edebiliriz.