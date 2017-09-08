Teknolojinin ilerlemesi ile bir araba içerisinde aranmakta olanlarda artık değişmekte. Bir araç içerisinde aranmakta olanların en başında hız ve konfor seçeneklerini yerini aldı. Hız ve konfor sunan araçlar arasında İngiliz arabaları büyük bir önem arz etmektedir. Konfor konusunda birçok seçeneği ile dikkatleri çekmektedir. Hız ve konforu kullanıcılarına sunmakta olan İngiliz araba markalarından bazıları ise şunlardır; Rolls Royce, Bentley ve Aston Martin gibi seçenekler bulunmaktadır. Aston Martin seçeneği konfor bakımından biraz geride kalmış bir seçenek olarak yer almış olsa da hız konusunda bu açığı kapatmaktadır. Güvenlik anlamında ise günlendirilmiş şasesi ile kullanıcılarına güven sunmakta olan bir markadır. Hız ve konfor sunan araçlarından bazıları alt kısım içerisinde yer almaktadır.

Venom GT

Hız konusunda gözleri boyamakta ve izleyenleri kendine hayran bırakan bir model olarak Venom GT kullanıcılarına ayrıcalıklarını sunmaktadır. Pist içerisinde bu araba saatte 432 km hıza erişebilmektedir. Tasarımı ve dizaynı ile yola tam anlamı ile yapışan bir seçenek olarak limitleri zorlamaktadır.

Mercedes B Serisi

Hız ve konforu bir arada sunmakta olan Mercedes B serisi dünya piyasası içerisinde tutulmakta olan bir seçenek olarak yer almaktadır. Arabanın geniş iç dizaynı sayesinde uzun yolculuklarınızda konforu bırakmadan yolculuk yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra arabanın güven paketine sahip olması ise bir kaza anı içerisinde alınabilecek zararları minimuma indirmektedir. Bunun haricinde spor duruşu ile hem aileniz için hem genç ruhunuz için uygun bir model olarak yer almaktadır.

Rolls Royce

Konforun ve lüksün bir simgesi olarak yer almış olan Rolls Royce seçeneği kaliteli dizaynı ve gözleri üstüne çeken tasarımı ile kullanıcıları büyülemektedir. Bir şehir efsanesi olarak arabanın el ile yapıldığı halen akıllarda bir soru işareti olarak yer almaktadır. Bu şehir efsanesi dahilinde araba kullanıcılarına birçok iç tasarım içerisinde özelleştirilmiş seçenek sunmaktadır. Araba içerisinde hiç bir şeyi manuel olarak yapmanıza izin verilmemektedir. Tüm seçenekler için bir tuş veya aparat sürücü göstergesi ve alanı çerisinde yer almaktadır. Yakıt tüketimi ise duyunca biraz dudak uçuklatan cinsten. Şehir içerisinde 21.2 litre tüketim söz konusudur. Daha detaylı bilgi için bu linke http://www.arabamarkalari.net/ingiliz-araba-markalari/ tıklamanız yeterli olmaktadır.