Düğüne ambulansla gidenlere soruşturma açıldı

Bir süredir haberlere konu olan bu mesele hakkında Sağlık Bakanlığı açıklama yapmayı gerekli buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun ilinde düğüne ambulansla gidildiği konusunda bir iddia ortaya atıldı ve bu olay birçok haber yapan adres tarafından yayınlandı. Haberde ambulans ile düğüne gidenlerin bir de kaymakama yakalandıkları açıklanıyordu ki bu konuda soruşturma başlatılmış durumda.

Sağlık Bakanlığı ilgilendi

Sağlık Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Bafra ilçesinde meydana gelen bu olay için yaptığı açıklamada 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından bu olayın incelenmeye başlandığı bildirildi.

Kamuoyuna duyurulacak

Herhangi bir ihmalkarlık veya kusur tespit edildiği zaman gerekli işlemlerin yapılacağı konusunda emin olunmasını ve yapılacakların da kamuoyu ile paylaşacaklarını da açıkladılar. Olay hakkında şu anda araştırmalar devam ediyor. Bu konuda şimdilik yeni bir açıklama yapması bekleniyor.