En Güzel Pike Takımı Modelleri

Pike takımları özellikle yaz aylarının olmazsa olmaz örtülerindendir. Her evde mutlaka bütün aile bireylerinin bir pike takımı vardır. Muhteşem güzellikteki pikeler birde dantel, kanaviçe gibi el sanatları ile birleşip gipür, pilisi gibi materyallerle de tamamlanınca adeta sanat eserleri karşımıza çıkmaktadır. Yatak odalarını görülmeye değer dekorasyon stili haline taşıyan pikeler son yıllarda çok amaçlı örtü olarak da kullanılmaktadır. Çok amaçlı örtüler yatak örtüsü olarak ve üzerimize örtmek içinde kullanıldığı için yatak örtüsü kaldır indir olaylarından hoşlanmayanlar içinde ideal bir örtüdür.

Pike Takımlarının Yapılışı

Bu yıl pike modellerinde daha satenimsin görünen parlak kumaşlar kullanılmaktadır. Pikenin renginden ya da istenilen farklı renk kumaştan bordür yapılır. Bordürün üzeri de istenilen el sanatı ile süslenir. Dantel olabilir iğne oyası olabilir, mekik olabilir kanaviçe olabilir. Eskiden kalan kanaviçe el nakışı ya da makine nakışı işleri sarma tekniği ile yapacağımız pikenin kapak kısmına oturtarak da eski ve yeninin harmanı olan Retro görüntüyü elde edebilirsiniz.

Geçenlerde gördüğüm bir pikenin de üzerine kanaviçe işlenecek bölüm üzerine kanaviçe işlenerek yapılıyordu gerçekten yapılan emeğe değer olan bu pike beni kendine hayran bırakmıştı. Yapılan bu çalışmaların bordürü pikeye oturtulmadan yapılması gerekir daha sonra hazırlanan bordur pikeyle birleştirerek ütüsü yapıldıktan sonra üzerine zevkinize göre biye, pilisi gipür ya da dantel, iğne oyası gibi bir harçla kenarının temizi yapılır ve pike tamamlanır. Biraz daha abartıyı sevenler üzerine sıralı inci, taş ve çiçek dikerek daha da göz alıcı bir hale getirebilirler.

Pike takımı içinde yastık ve çarşafta bulunmaktadır. Çarşaflar kullanımı çok daha kolay olduğu için lastikli yapılmaktadır. Lastikli çarşafların hem düzeltilmesi kolay olacak hem de çok daha geç bozulacaktır. Lastikli çarşaflarında mutlaka köselerinin dikilmesine dikkat edelim çünkü yatağa uygun dikilmiş köşeler çarşafınızın çok daha düzgün durmasını sağlayacaktır. Çarşaf ve yastıklarda pamuklu kumaş tercih etmek gerekir. Hem sağlık açısından hem de düzgün duruşu açısından pamuklu kumaşlar çok daha ergonomiktir.

2017 Pike Modelleri

Bu yıl pike takımlarında daha çok pastel renkler Fransız gipürü ve incili süslemeler kullanılmaktadır. İncili süslemeler örtünüzü çok daha zarif hale getirmektedir. İğne oyası kanaviçe sarmalar ve dantellerde bu sene pike takımı üzerinde yerini almaktadır. Eski kanaviçeler değerlendirilmesi ve pike takımlarını çok farklı boyutları taşıması nedeniyle kanaviçe pikelerde bu yıl fazlasıyla tasarlanmaktadır. Üzerine yapılan pilisilerdi pikenin güzelliğine güzellik katmaktadır. Yazları serin tutan bu gösterişli pike takımı her eve lazım…