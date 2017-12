Farklı Çatı Merdiveni Modelleri

Merdiven kullanımını çok daha kolay ve pratik hale getiren çatı merdiveni evlerinizde çatıya çıkış için en doğru seçim olacak. Ayrıca sabit merdiven yapımında küçük metrekareli alanlar için büyük ölçüde yer tasarrufu sağlayacak merdiven modelleri tavanda boşluğa merdiven kasasının montajlanmasıyla kasa kapağının açılması sistemiyle kullanıma hazır hale gelmektedir. Kapak kasasına katlanabilir veya kızak mekanizmalı olarak yerleştirilen merdiven kapak açıldığında zemine kadar inerek kullanım için uygun hale gelmektedir. Her ihtiyacınızda merdiven taşıma işlemini geride bırakacağınız çatılı evler için çatı aralarını dekore ederek çatı merdiveni kolaylığı ile evlerinizde yeni yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Yapılarınızda modern görünümü tamamlayabileceğiniz çatı merdiveni farklı yapı malzemeleri ve pek çok çeşidi ile ev dekorasyon stili için de her tarza hitap edebilmektedir. Farklı ve estetik görünümüyle merdiveni her daim kullanıma hazır bulundursanız bile yer kaplamayan özelliği evlerinizi çok daha rahat kullanmanıza olanak tanıyacak. Güvenli kullanım için uzun yıllar dayanım gösterecek mukavemeti yüksek yapı malzemeleri, sağlam basamakları ve tutma kolu ile ailenizde her yaş grubundaki birey için uygundur. Standart ve özel ölçülerle imal edilen ürün bütçenizi zorlamayacak uygun fiyatları ile de tercihiniz olacak. Makaslı, ahşap, alüminyum, portatif, katlanabilir veya motorlu seçenekleriyle her müşteri ihtiyacına hitap eden çatı merdiveni modellerini ihtiyaçlarınıza ve zevkinize uygun olarak bulmanız mümkün.