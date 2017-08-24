Estetik Cerrahide Son Teknoloji Uygulamalar

Estetik cerrahi tıbbın en çok gelişen dallarından birisidir. Bu alandaki hastaların genelde güzellik kaygıları sebebi bile estetik ameliyat oldukları düşünülse de sağlık sebeplerinden ötürü ya da yaşam kalitesini arttırmak için estetik operasyon geçirmek isteyen birçok hasta da mevcuttur. Tüm hasta ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli olan uygulamaların eksiksiz yapılarak kusursuz sonuçlar elde edilmesi için son teknoloji ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Uzman ekibimiz ve işimize olan hassasiyetimiz mevcut hastalarımız kadar henüz bizimle tanışmamış birçok potansiyel hastamızı da memnun etmektedir.

Burun Estetiği ve Yeni Uygulamalar

Cerrahi alanında yeni yöntemlerle eskiden uzun ve ağrılı bir dönem olan burun estetiği ameliyatı artık basit ve kısa bir operasyon haline gelmiştir. Alınan sonuçlar ise hem doktorları hem hastaları oldukça memnun etmektedir. Burun estetiği fiyatları için web sitemizdeki telefon numaralarından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Meme Estetikleri Artık Daha Doğal

Meme üzerinde yapılan uygulamalardan meme büyütme meme kaldırma, meme küçültme gibi operasyonlar daha doğal malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Meme büyütme fiyatları için avantajlardan bizi arayarak faydalanabilirsiniz.

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