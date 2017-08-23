İnşaat Projelerinize Destek Boyut İnşaat’tan

Boyut İnşaat, inşaatlarda sağlamlığı ve kalitesi ile güvenle tercih edilen çelik konstrüksiyon ürünlerini sizlere sunarak en iyi şekilde yapılar oluşturmanıza destek olmaktadır. Kocaeli çelik konstrüksiyon firması olan Boyut İnşaat, yüksek standartlardaki ürünler ile sağlam ve hafif yapılar oluşturmanızı sağlamaktadır. Betonarme yapılara göre oldukça kaliteli olan bu ürünler; villa, çatı, prefabrik, fabrika binaları, depo gibi birçok projenizde güvenle kullanılabilmektedir. Deprem gibi afetlere oldukça dayanıklı ve hafif bir ürün olan çelik konstrüksiyon ürünleri, olası bir afet durumunda ölüm riskini en aza indirmektedir. İnşaatlarda sağladığı zaman ve maliyet avantajı ile beğeni ile tercih edilen bu ürünlere düşük fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Ürünleri

Kaliteyi sizlere en uygun fiyatlarla sunan Gebze çelik konstrüksiyon firmamız, faaliyetinde bulunduğu zemin kaplamaları ve çelik konstrüksiyon ürünleri ile projelerinize her türlü desteği sunmaktadır. Kocaeli ilinde yer alan firmamız inşaat projelerinize kaliteli çözümler üretmektedir. İnşaatlarınızın en hızlı ve en güvenli şekilde tamamlanmasına yardımcı olan çelik konstrüksiyon ürünlerini ve daha önce tamamladığımız projelerimizi incelemek içi sizleri çalışma ofisimize bekleriz.

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