Özellikleri İle Beşiktaş Özel Yurtlar

Bazı insanlar normalin fazla derecesinde titizdir. Eğitimi için seçeceği yurt bu nedenle oldukça önemli bir nokta oluyor. Beşiktaş öğrenci yurtları temizliği ile dikkatinizi çekmeye yetiyor. Birçok yerle yakın mesafeye ait olması, temiz olması, güvenlik sisteminin bulunması, kamera sistemi ile korunması Beşiktaş yurt önceliğinizi artırıyor.

Gösterişli Bina ve Güler Yüzlü Personeller

Binanın dış görünümünü de yurdun içi kadar seveceksiniz. Deneyim sahibi güler yüzlü personelleri ile keyifli yurt deneyimini yaşamış olacaksınız. Turnikeli kart giriş sistemi ile sağlanan girişlerde, yurt harici kişilerin girişimi engellenmiş oluyor. Revir bulunması da hafif yaralanmalar olduğunda imdadınıza yetişiyor. Her sabah kahvaltı yaparak okulunuza, gezintilerinize, kütüphanelere gidebilirsiniz. Sınav zamanları dinç olmanız yaptığınız sıkı kahvaltılarla sağlanacağı için yurtta bu imkanı bulabiliyorsunuz.

İmkanlar

Ortopedik yataklar sunan Beşiktaş özel yurtlar bir çok rahatlığı da size sunuyor. Sınırsız internet, oda içinde bulunan banyo ve wc, açılır baza, televizyon, çalışma masaları, giysi dolapları, 7/24 sıcak su imkanı, mini buzdolabı, kafeterya, spor salonu, etüd odası, ücretsiz çamaşır makineleri sunulan imkanlardan bir kaçıdır.

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