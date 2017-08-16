Burun Estetiği Ve İmplant Tedavisinin Gerekli Olduğu Durumlar Nelerdir?

Burun Estetiği İle Daha Rahat Nefes Alın

Burun estetiği, belirgin bir şekil bozukluğu bulunuyor ise kendinize olan güvenin geri gelmesi için, sağlıksal bir problemde ise sağlığınıza yeniden kavuşma amaçlı yapılmaktadır. Yapılan müdahalede küçük keski bölümleri uygulanarak kıkırdak, kemik gibi noktalara ulaşılır ve şekil bozukluğu kesin bir yapı ile giderilir. Uzman doktorların eşliğinde sağlana tedavide acı ve ağrı hissedilmez. Aynı zamanda iz kalmayan cerrahi uygulanmaktadır. Burun yapısının küçültülmesi, ön kıkırdak bölümünün şekillendirilmesi, burunda bulunan kemerli yapının giderilmesi sağlanmaktadır.

Çoğu zaman nefes almanızı engelleyen burun yapısı ortadan kaldırılır. Rahat nefes alabildiğiniz ve aynaya baktığınızda hoş bir görüntü sağlanan uygulamalar gerçekleştirilir.

İmplant Tedavisinin En Gerekli Olduğu Durum Nedir?

İmplant uygulaması, özellikle diş kaybı yaşayan hastalara uygulanmaktadır. Diş kaybı yeme bozukluğu ve buna bağlı olarak seyreden hastalıkların ilk sebeplerindendir. Hastanın olası sağlık sorunlarına karşı koyması amacı ile ise dişlerin yeniden oluşturulması şarttır. Bu yolda uzman hekimler öncelikle implant uygulaması gerçekleştirilir. Hasta test aşamasından geçirilir ve ağız içine implant uygulaması yapılır. Ağız içine uyum sağladıktan sonra protez meydana getirilir. Protez yapım aşaması doktor tarafından tamamlanıp, implant işlemine ek olarak ağız içine yerleştirilir. Sağlıklı bir diş görünümü elde edilmektedir.

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