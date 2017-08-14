Türk Öğrencilerin Yeni Gözdesi Polonya'da Eğitim

Polonya'da Üniversite eğitimi son yıllarda Türk öğrenciler arasında oldukça popüler olmaya başlamıştır. Polonya'da üniversite fiyatları ve yaşam masraflarının diğer ülkelere göre çok daha uygun olması ülkemizde popülerliğini arttıran başlıca sebeplerdir. Polonya'da eğitim sisteminin dünyaca ünlü ve kaliteli olması ve Polonya üniversitelerinin YÖK denkliği bulunması diğer önemli sebeplerdir.



Polonya Üniversitelerinin Özellikleri ve Avantajları:

Polonya üniversitelerinin dünyaca ünlü ve kaliteli olması,

Türk öğrencilerden başvurular için sadece Lise Diploması istemesi,

Hem İngilizce hem Lehçe olarak eğitimlerin sunuluyor olması,

Polonya'nın bir Avrupa Birliği ülkesi olması ve AB diploması sunması,

Polonya üniversitelerinin YÖK denkliğinin bulunması,

Polonya'nın ülke sınırlarında eğitimini tamamlayan öğrencilere yerleşim hakkı veren tek AB Üyesi ülke olması,

Polonya’da öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine (İngilizce ve Lehçe) yasal çalışma izni verilmesi,

Eğitim ücretlerinin ve yaşam masraflarının diğer ülkelere göre çok daha uygun olması gibi sebepler sayılabilir.

Polonya üniversitelerinden 17 tanesi dünya sıralamalarında ilk 1000 içerisinde bulunmaktadır.



Polonya'da istediğiniz bölümde olarak okuyabilirsiniz. Türkiye'de hangi liseden yada bölümden mezun olduğunuzun önemi olmaksızın Polonya'da istediğiniz bölümü seçerek, eğitim alabilirsiniz. Polonya üniversitelerinde hem İngilizce hem de Lehçe olarak eğitimler sunulmaktadır.



Polonya'daki lisans programlarının ücretleri genel olarak 1.500 Euro - 4.000 Euro arasında değişmektedir. Ancak Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Film ve Televizyon prodüksiyon gibi bazı bölümlerde program ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

Polonya'da aylık yaşam maliyetleri 350 - 400 Euro arasındadır. Devlet yurtlarında ikamet eden ve ortalama bir yaşam süren bir öğrencinin aylık 350-400 Euro civarında yaşam masrafı olur. Polonya eğitim kalitesi, üniversite harçları ve aylık giderleri göz önünde bulundurulduğunda öğrenciler için dünyadaki en avantajlı ve yaşanabilir ülkelerden biridir diyebiliriz.

Polonya'da eğitim alırken Schengen vizeniz ile Tüm Avrupa’da serbest dolaşım hakkına sahip olacaksınız. Böylelikle diğer Avrupa ülkelerine dilediğiniz gibi seyahat edebileceksiniz.

Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık’ın Türkiye’de bulunan 11 ofisinden herhangi biriyle iletişime geçerek ücretsiz bilgi alabilir ve başvurularını yapabilirler.