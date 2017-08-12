Zemin Kalitesi Nasıl Belirlenir?

Eski ve yeni yapıların zeminlerinde kolaylıkla uygulanabilen epoksi malzemeler, kaplama ve yüzey sertleştirme işlemlerinde de tercih edilebilir. Şartlar ne olursa olsun sonuç olarak temiz ve şık mekanlar yaratmak istiyorsanız hemen firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Verdiğimiz ücretsiz keşif hizmetleriyle sizi beklentileriniz doğrultusunda en doğru seçimi yapmak için yönlendiririz.

Zemin Temizliği İlk İzlenim Üzerinde Etkilidir!

İlk defa girilen bir alanda zemin dikkat çekici bir ayrıntıdır. Kırılmış, düşme riski gösteren ve pis ortamlar olumlu bir etki yaratmaz. Uygulamanın ardından yaklaşık olarak 24 saat içinde kullanıma hazır hale gelen epoksi zemin seçenekleri, hijyenin önemli olduğu alanlarda da fark yaratılmasını sağlar. Hastanelerden üretim tesislerine, fabrikalardan okullara, spor salonlarından otomotiv tesislerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan malzemeler, 0 müşteri memnuniyeti odaklı olarak hayata geçirilir.

Pürüzsüz Bir Yüzey Hayal Değil!

Pürüzsüz olduğu kadar da kolay temizlenebilen epoksi boya seçenekleri, zaman içinde yaşanacak bozulmalara karşı da kolay onarım alternatifleriyle fark yaratır. Farklı ve yaratıcı tercihlerle müşteri beklentilerini karşılamak için kaliteli hizmetlerini sürdüren firmamız, profesyonel bir çalışma anlayışına sahiptir.

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