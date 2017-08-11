İstanbul Gazi Kız Ve Erkek Yurdu

İstanbul erkek öğrenci yurtları olarak 3 adet yurt bulunmaktadır. İlçe olarak Gazi ve Aksaray yurtlar bulunur. Ayrıca Fatih erkek öğrenci yurdu olarak 3 adet yurt bulunur. MEB bakanlığına bağlı bir yurttur.

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İstanbul Gazi Kız Ve Erkek Yurdu
İstanbul Gazi Kız Ve Erkek Yurdu seobaz Tarih: 2017-08-11 Saat: 23:36:42
Güncelleme : 2017-08-11 23:36:42Bu içerik 299 kez okundu.
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            İstanbul erkek öğrenci yurtları olarak 3 adet yurt bulunmaktadır. İlçe olarak Gazi ve Aksaray yurtlar bulunur. Ayrıca Fatih erkek öğrenci yurdu olarak 3 adet yurt vardır. MEB bakanlığına bağlı bir yurttur. Her türlü yeni çıkan düzenlemelere karşı harfi harfine uyulmaktadır. Dini ve Cemaat yurtları ile alakası yoktur. Kız öğrenciler için olan yurtlar ise daha fazladır. Kız öğrencilere tam 8 adet yurt bulunmaktadır. Bu yurtların tümü Vefa, Beşiktaş, Cerrahpaşa, Kadıköy, Ataşehir, Bostancı, Vezneciler ve son olarak Fatih ilçesinde yurtların tümü burada bulunmaktadır.

 

 İstanbul Erkek Ve Kız Öğrenci Yurtları Özellikleri Nelerdir?

 

            Her odanın 1,3 ve 4 kişilik odaları bulunmaktadır. Odalardaki yataklar rahat ve kızların rahatlığı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bunlara ek olarak Televizyon, Buzdolabı ve Bir adet telefon mevcuttur. Bazı odalarda banyo ve tuvaletler odaların içinde bulunur. Banyolarda süreli olarak 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Odalarda öğrenciye özel olarak çalışmasını kolaylaştıracak çalışma masası veya giysi dolapları bulunur. Bazı odalarımızda sabah kahvaltısı verilmektedir.

istanbulgazikizyurdu.com

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