Spor Ve Kas Yapanlara Öneri

Sporla uğraşan ve kas yapmaya çalışan kişiler ekstra besin ya da ek vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu kişiler enerjiye daha çok ihtiyaç duyarlar. Bazen de kişiler sağlıklı bir yaşam için yemeklerden yeterince elde edemedikleri vitaminleri ek gıdalardan alırlar.

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Spor Ve Kas Yapanlara Öneri
Spor Ve Kas Yapanlara Öneri seobaz Tarih: 2017-08-10 Saat: 02:50:34
Güncelleme : 2017-08-10 02:50:34Bu içerik 251 kez okundu.
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            Sporla uğraşan ve kas yapmaya çalışan kişiler ekstra besin ya da ek vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu kişiler enerjiye daha çok ihtiyaç duyarlar. Bazen de kişiler sağlıklı bir yaşam için yemeklerden yeterince elde edemedikleri vitaminleri ek gıdalardan alırlar. Bu tarz ek gıdalara aminocu sitemizden ulaşabilirsiniz. Aşağıda önemli iki vitaminden bahsedilecektir:

 

 Protein Tozu:

 

            Özellikle spor yapan kişiler proteine daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu kişilerin günlük alması gereken protein ihtiyacını gidermek için kullanılan tozdur. Optimum protein tozu ile vücutta kas oluşumu kolaylaşır. Bu sebeple sporcular bu ürüne çokça ihtiyaç duyar ve kullanırlar.

 

L carnitine:

 

            Aslında insan vücudu doğal olarak kendisi yağ oksidasyonu üretmektedir. Yağın enerjiye dönüşmesine yardımcı olan 2. amino asittir. Birçok hastalığa sebep olan oksidadif stresini azaltır. Bu maddeyi insan vücudu böbrekler ve karaciğer de üretir. Kas, beyin, kalp ve sperm organları ise depolar. İnsan vücudunun ürettiği l carnitine genellikle yeterli olmaktadır. Bazı kişilerde ise belli sebepler dolayısı ile ya yeterli olmaz ya da vücudun ürettiği miktar dokulara yeteri kadar taşınmaz.

 http://www.aminocu.com/

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