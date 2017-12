Tekirdağ Öğrenci Yurdunda Konaklama Ayrıcalığı

Tekirdağ Öğrenci Yurtları:

Öğrencilerin zorlanmadan bir okul hayatı geçirmelerini sağlamak üzere hizmet veren ve birçok hizmeti ile onlara konforlu bir yaşam alanı sunan öğrenci yurtları, ailelerin de içinin rahat etmesini sağlıyor. Tam donanımlı odaları ve sağlam alt yapısı ile beklentileri tam olarak karşılayan Tekirdağ öğrenci yurdu en uygun bütçeler ile öğrencilerin konaklama yapabileceği bir ortam sunmaktadır.

Konforunun yanı sıra sağladığı sıcak ortamı ile de tercih edilen Tekirdağ öğrenci yurtları öğrencilere zaman kazandırmak adına üniversiteye yürüme mesafesi yakınlığında konumlandırılmıştır.

Tekirdağ Erkek Öğrenci Yurdu Hizmetleri:

Farklı konaklama seçenekleri ile birlikte hizmet sunan ve her öğrenciye özel bir çalışma alanı imkanı tanıyan Tekirdağ erkek öğrenci yurdu herkese sınırsız internetten faydalanma şansı sunuyor. Giriş ve çıkışların 24 saat boyunca güvenlik kamerası ile kontrol altına alındığı Tekirdağ erkek öğrenci yurdu, her daim sıcak su olanağı da sağlıyor. Her odasında Tv bulunan ve merkezi ısıtma sistemi kullanılarak ısıtılan Tekirdağ erkek öğrenci yurdu, modern ve konforlu odaları ile öğrencilere sorunsuz bir eğitim dönemi geçirme fırsatı sunmaktadır.

