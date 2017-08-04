Şu Kaçağı Kabus Olmaktan Çıktı

Şu Kaçağı Tespiti Zor Mu?

Firmamız bünyesinde bulunan deneyimli ve profesyonel ustalar tarafından son teknoloji cihazlar yardımıyla yapılan inceleme ile Eyüp su kaçağı bulma gayet kaliteli bir şekilde sonuçlanmaktadır. Yapılarında yapılacak kontroller sonrasında kırmadan yıkmadan yapılarınıza zarar vermeden bu işlemi gerçekleştiren Kağıthane su kaçağı bulma müşteri memnuniyet odaklı hizmet vermektedir. Alanında uzman personellerimiz belirlenen gün ve saatte evlerinize gelerek Güngören su kaçağı bulma işlemini kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Şu Kaçağı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Duvarlarınız ve parkelerinizde şişme görülmesi yahut tüm vanaları kapamanıza rağmen şu saatinizin hızla dönmesi gibi durumlarda derhal firmamız personeliyle iletişime geçebilirsiniz. Bu durum ilerleyen süreçlerde yapılarınızda geri dönüşü olmayan ciddi mali külfetle sonuçlanan hasara neden olur.

Şu Kaçağı Varsa Tüm Boruları Mı Değiştirmek Gerekir?

Tabi ki hayır. Tüm fayanslarınızı kırmadığımız gibi tüm borularınızı da değiştirmiyoruz. Sızıntı görülen boruyu uygun yöntemlerle tekrar kullanımına sunarak büyük bir inşaat ve maddiyattan da sizleri kurtarıyoruz. Burada sadece sizin dikkat etmeniz gereken zamanında firmamızın destek talep etmek olacaktır.

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