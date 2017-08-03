Aydın Yurt Fiyatları

Aydın Kız Öğrenci Yurtları Nerededir?

Öğrencilerin vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi konaklama ihtiyacıdır. Uygun fiyatlı ve konforu düşünülerek yapılan Aydın'da bulunan kız öğrencilerimize yönelik yurdumuz bulunmaktadır. Eğitim kalitesini arttırmak adına bu yurtta kalabilirsiniz. Eğitim kalitesine uygun öğrencinin verimli bir ders çalışması için ortam burasıdır. Adnan Menderes Üniversitesini kazanmış kız öğrencilerimiz burada konaklayabilir. Odalarımız dahil güvenlik, İnternet hizmeti, 1 kişiden 5 kişiye kadar oda imkanı, Her odada banyo bulunmaktadır.

Aydın'da konaklama için Anka kız öğrenci yurdunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yurdumuzda 8 adet çamaşır makinesi ve parmak izi ile giriş imkanı sunuyor. 2 Kişilik Vip Oda, 2 Kişilik Standart Oda, 4 Kişilik Standart Oda Ve 5 kişilik Vip oda seçenekleri bulunuyor. Odalarımızın içerisinde Buzdolabı, Televizyon, Çalışma Masaları ve Kablosuz İnternet bulunmaktadır. Ayrıca ışık alan birde balkonu bulunmaktadır. Odalarımız titizlik ile hazırlanmış olup, temiz bir yapıdadır.

Aydın Öğrenci Yurtları Fiyatları Ne Kadardır?

Aydın özel yurt fiyatları, Öğrencilerimizin maddi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak fiyatlar belirlenmiştir. Rakamlar kalacak kişi sayısı veya seçilecek oda çeşidine göre değişmektedir.

http://www.ankakizyurdu.com/