Tüp bebekte embriyo kalitesi, hamilelik için önemlidir ve mutlaka operasyonların başarılı bir şekilde yapılması gerekir. Tedavi zor olduğu gibi tedavinin başarılı olabilmesi adına kişilerin mutlaka iyi merkezleri tercih etmesi gerekir.

Tüp Bebekte Embriyo Transferi Ve Sonrası

Tüp bebek tedavisi esnasında, embriyo transferi son aşama olarak kabul görülür. Bu aşama sonrasında gerekli tedavi uygulanmış olduğundan dolayı beklemeye geçilerek durun kontrol edilmeye başlanır. Özellikle laboratuvarda yumurta ve spermlerin birleştirilmesinin ardından burada embriyolar takip edilir ve en uygun zamanda anne rahmine yerleştirilir. Embriyonun bu ortamda iyi şekilde gelişmesi adına tüm tıbbi ekipmanların olması ve gerekli uzman işlemlerinin yapılmış olması gerekir. Sonrasında ise transfer aşamasında da yine operasyonun sorunsuz yapılması gerekir.

Tüp bebekte embriyo gelişimi transfer sonrasında yakından takip edilir. Laboratuvar ortamında yapılan müdahaleler sonrasında anne rahmine yerleştirilen embriyoların istenildiği şekilde gelişmesi adına dış müdahalelerin de yapılması gerekebilir. Bu nedenle de merkezin operasyon sonrasında yürüteceği operasyon planı oldukça önemlidir.

Tüp Bebekte Embriyo Gelişim Takibi

Tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanıp sonuçlanmadığı kısa süre içerisinde öğrenilir. Bu süre içerisinde de sürekli takip ve kontroller gerçekleştirilir. Özellikle anne adayının transfer işlemleri sonrasında mutlaka durumunu yakından takip etmesi ve doktor önerilerine uyması gerekir. Böylece tüp bebekte embriyo gelişiminin istenilen şekilde gitmesi ve olası sorunlarda hemen müdahale ile durumun atlatılması gerekir.